Großbritannien: Londoner Polizei prüft islamistisches Video nach Anschlag

In London werden vier Krankenwagen eines jüdischen Rettungsdienstes in Brand gesetzt. Der Ermittlungen laufen in alle Richtungen - geprüft wird auch ein islamistisches Bekennervideo.
London - Die Londoner Polizei prüft nach dem als antisemitisch eingestuften Brandanschlag auf einen jüdischen Rettungsdienst mögliche Verbindungen zu einer neuen islamistischen Gruppierung. Es würden alle Ermittlungsansätze verfolgt, bekannt sei auch ein "im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben einer islamistischen Gruppe", sagte der Chef der Metropolitan Police, Mark Rowley, der Nachrichtenagentur PA zufolge.