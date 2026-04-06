Skandalrapper Kanye West soll bei einem großen Festival in London auf der Bühne stehen. Die Planung sorgt für scharfe Kritik - der Premierminister äußert sich, Sponsoren ziehen sich zurück.
London - Nach der Ankündigung von Auftritten des US-Skandalrappers Kanye West bei einem Festival in London wird in Großbritannien ein Einreiseverbot für den Musiker gefordert. Die Regierung könne jeder Person, die kein Staatsbürger ist und deren Anwesenheit dem öffentlichen Wohl nicht zuträglich wäre, die Einreise verbieten, schrieb die Aktivistengruppe Campaign Against Antisemitism auf der Plattform X. Bei West sei das ein "eindeutiger Fall".