Großbritannien: König Charles trifft älteste Person der Welt

Die Queen und ihr Gemahl wurden 96 und 99 Jahre alt, Queen Mum sogar 101: Bei den Windsors kennt man sich mit dem hohen Alter gut aus. König Charles trifft nun eine Dame, die noch älter ist.







London - Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump hat König Charles III. in dieser Woche eine weitere besondere Persönlichkeit getroffen: Ethel Caterham, die aller Voraussicht nach älteste lebende Person der Welt. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, besuchte der britische Monarch die 116-Jährige am Donnerstag in Lightwater in der englischen Grafschaft Surrey in ihrem Altenheim.