Großbritannien: Irrtümlich freigelassener Häftling in London wieder gefasst

Erneut wurde ein Mann fälschlicherweise aus einem Gefängnis entlassen, lange wird nach ihm gefahndet. Die erneute Panne verdeutlicht die maroden Zustände in britischen Gefängnissen.
London - Der in Großbritannien irrtümlich aus dem Gefängnis entlassene Straftäter ist gefasst worden. Der Mann sei von einem Passanten im Londoner Stadtteil Islington entdeckt worden, teilte die Metropolitan Police mit. "Die Beamten reagierten sofort und nahmen ihn fest." Der 24-Jährige war seit dem 29. Oktober auf freiem Fuß.