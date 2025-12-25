Großbritannien: Charles erinnert an Werte aus Weltkriegszeiten

Charles III. ruft in seiner Weihnachtsansprache zu Mitgefühl und Versöhnung auf. Der König erinnert an grundlegende Werte und Tugenden in Zeiten von Unsicherheit und Spaltung.
London - Der britische König Charles III. hat in seiner Weihnachtsansprache an den Mut, die Opferbereitschaft und den Gemeinschaftssinn im Zweiten Weltkrieg erinnert. "In einer Zeit, in der wir von Spaltung hören - sowohl im Inland als auch im Ausland -, sind es Werte, die wir niemals aus den Augen verlieren dürfen", sagt der 77-Jährige in der am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlten Aufzeichnung.