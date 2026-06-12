Er galt als einer der einflussreichsten Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts. Seine Motive waren Alltagssituationen der modernen Konsumgesellschaft. Nun starb David Hockney im Alter von 88 Jahren.
London - Kaum ein Künstler verkörperte den Wandel des Lebensgefühls der westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg besser als David Hockney. Nun ist der legendäre britische Maler kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben. Mit seinen von einem Spiel aus kräftigen Farben und Licht geprägten Gemälden wurde er zu einem der einflussreichsten Maler des 20. und des 21. Jahrhunderts.