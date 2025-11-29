Großbritannien: Britischer Dramatiker Tom Stoppard gestorben

Vom Flüchtlingskind zum hochdekorierten Dramatiker: Der Oscar-Preisträger legte eine erstaunliche Karriere hin. Nun ist Tom Stoppard im Alter von 88 Jahren gestorben.
London/Dorset - Tom Stoppard ist tot. Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger ist im Alter von 88 Jahren in seinem Zuhause in der englischen Grafschaft Dorset im Kreise seiner Familie gestorben, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Agentur United Agents berichtete, die ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlichte.