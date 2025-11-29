Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger Tom Stoppard ("Shakespeare In Love") ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Agentur, die ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlichte.







