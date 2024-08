1 Die Londoner Metropolitan Police versagt einem Bericht zufolge in mehreren Bereichen. (Archivbild) Foto: Kin Cheung/AP/dpa

London ist stärker von Kriminalität geplagt als andere Teile des Landes. Doch die Polizei kommt einem Bericht zufolge damit nicht gut zurecht. Manche Bereiche sind besonders besorgniserregend.









London - Die Londoner Polizei ist laut einem Bericht ihren Aufgaben in vielen Bereichen nicht gewachsen. Das geht aus einem Bericht der Aufsichtsbehörde HMICFR (His Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services) hervor.