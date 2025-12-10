Großbritannien: Autorin Sophie Kinsella mit 55 gestorben

Erst im vergangenen Jahr macht Sophie Kinsella ihre Krebserkrankung öffentlich. Nun ist die Britin gestorben. Einer breiteren Leserschaft wurde sie durch den Roman «Die Schnäppchenjägerin» bekannt.
London - Die britische Autorin Sophie Kinsella ist tot. Die 55-Jährige starb an den Folgen ihrer Krebserkrankung, wie ihre beiden Agentinnen Araminta Whitley und Marina de Pass auf der Webseite der Agentur Soho Agency mitteilten. Kinsella sei friedlich gestorben, hieß es in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account im Namen ihrer Familie. "Wir können uns nicht vorstellen, wie das Leben ohne ihre Ausstrahlung und Lebensfreude sein wird."