Großbrand in Willstätt: Lagerhalle mit Anhängern brennt vollständig nieder

Großbrand in Willstätt

8 Bereits beim Eintreffen der ersten Helfer stand die gesamte Scheune im Vollbrand. Foto: Marco Dürr / EinsatzReport24

Der Feuerschein ist am späten Mittwochabend kilometerweit sichtbar: Ein Großbrand in Willstätt-Eckartsweier im Ortenaukreis hat eine Lagerhalle vollständig zerstört. Mehrere Feuerwehren waren bis tief in die Nacht hinein im Einsatz.









Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand auf dem Dachshurst am Ortsrand von Willstätt-Eckartsweier alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der Kräfte war die Rauchwolke weithin sichtbar. Das rund 450 m² große Lagergebäude stand lichterloh in Vollbrand und stürzte bereits ein, so ein Feuerwehrsprecher vor Ort.