Großbrand in Villingen

1 Die Verkehrsführung in der und um die Gerberstraße ist in Folge des Großbrandes geändert worden. Wie an der Einfahrt von der Bicken- in die Gerberstraße steht die Beschilderung. Foto: Theresa Bendel Die Stadt Villingen-Schwenningen hat die Beschilderung in der Gerberstraße angebracht und bittet alle Verkehrsteilnehmer, das Gebiet möglichst zu meiden.







Nach dem Großbrand am vergangenen Samstag in der Gerberstraße in Villingen hat die Stadtverwaltung eine neue Verkehrsregelung für den betroffenen Bereich angeordnet.