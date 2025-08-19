Großbrand in Villingen: Abreißen oder erhalten? Stadt und Eigentümer ringen um Brandruinen

Wie geht es mit den Brandruinen in der Villinger Innenstadt weiter? Behörden und Eigentümer suchen nach Lösungen. Klar ist: Zwei denkmalgeschützte Gebäude müssen abgerissen werden.
Zwei Monate nach dem Großbrand in der Villinger Innenstadt wird vor und hinter den Kulissen an tragfähigen Lösungen für die Gerberstraße und Goldgrubengasse gearbeitet. Während Handwerker derzeit mit Maßnahmen am ehemaligen Teema-Gebäude beschäftigt sind, laufen unter anderem bei der Stadtverwaltung auch hinsichtlich möglicher Abrisse die Fäden zusammen.