Ein Großbrand im Lager eines Elektromarkts in Ulm hält am Freitagnachmittag die Feuerwehr in Atem. Das ist bislang bekannt.

Ulm – In der Ulmer Weststadt ist am Freitag ein Feuer in einer Lagerhalle eines Elektromarktes ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten mit starken Kräften zum Brandort.

Wie ein Sprecher der Ulmer Polizei berichtet, hatten mehrere Anrufer gegen 17.30 Uhr bei Polizei und Feuerwehr gemeldet, dass es in der Blaubeurer Straße brenne und dass eine schwarze Rauchwolke aufstiege. Die Einsatzkräfte eilten mit einem Großaufgebot an den Brandort, wo die Lagerhalle bereits in Vollbrand stand. Durch den Wind wurde die Rauchwolke zunächst in Richtung Norden, in das Wohngebiet Eselsberg, getrieben und drehte dann auf West in Richtung Söflingen und Blaustein. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit der Bekämpfung kleinerer Brandnester beschäftigt (Stand: 19.30 Uhr).



Verletzte sind bisher nicht zu beklagen. Über die Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Aussage treffen. Einem Bericht eines Reporters von Schwäbische.de zufolge seien Teile des Gebäudes bereits eingestürzt. Dies konnte der Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion allerdings nicht bestätigten. In der Blaubeurer Straße befindet sich ein Gewerbegebiet mit mehreren Einkaufsmärkten. Die Durchfahrt der Blaubeurer Straße ist noch in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet.