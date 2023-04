1 Komplett abgebrannt und in Trümmern: Kriminaltechniker haben am Freitag nach der Ursache für den verheerenden Brand in der Schreinerei Neufeld in Simmozheim gesucht. Foto: Thomas Fritsch

„Das hat hervorragend funktioniert“, sagt der Simmozheimer Feuerwehrkommandant Bernd Robertz zum Einsatz der Wehren aus dem Gäu und aus Calw sowie des Technischen Hilfswerks beim Großfeuer in Simmozheim, bei dem eine Schreinerei zerstört wurde. Inzwischen haben Kriminaltechniker die Brandruine untersucht.









„Großbrand in einem Industriegebäude in Simmozheim“ – so lautet am Donnerstag das Einsatzstichwort für die Feuerwehren aus Simmozheim und Althengstett, als sie um 12.50 Uhr von der Integrierten Leitstelle in Calw alarmiert werden. „Nach sieben Minuten war ich mit dem ersten Fahrzeug und den Einsatzkräften vor Ort. Bereits auf der Anfahrt erkannten wir die Brandausdehnung und ich alarmierte umgehend die Feuerwehren aus Gechingen und Ostelsheim nach“, berichtet Robertz, der den Einsatz geleitet har. Verletzte gibt es laut offiziellen Mitteilungen von Polizei und Kreisfeuerwehrverband nicht zu beklagen. Der durch das Großfeuer entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf drei Millionen Euro geschätzt.

Einsatz dauert bis kurz vor Mitternacht

Bis zu 25 Meter schießen die Flammen in die Höhe, als die ersten Helfer eintreffen. „Wir wären lieber rein gegangen, um zu löschen, die Ausdehnung des Feuerwehrs war aber einfach zu groß“, äußert sich Robertz am Freitag nach dem letzten Kontrollrundgang am Brandort im Gespräch mit unserer Redaktion. An einen Innenangriff sei nicht mehr zu denken gewesen. Man habe sich auf die Brandbekämpfung von vier verschiedenen Gebäudeseiten konzentriert und und die angrenzenden Firmen – „mit sogenannten Riegelstellungen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern“, ergänzt der Einsatzleiter in einer Mitteilung des Kreisfeuerwehrverbands.

„Bis kurz vor Mitternacht waren wir da“, berichtet Robertz unserer Redaktion. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Reiff informiert sich an der Einsatzstelle über die Lage und unterstützt die Einsatzleitung. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverein Calw sind mit 15 Sanitätskräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Sie übernehmen auch die Verpflegung der Helfer.

Drohne als wertvolle Unterstützung

Ein wertvolles Hilfsmittel während des gesamten Einsatzes ist laut Verband eine Drohne der Feuerwehr, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, die Erkenntnisse aus der Luft liefert. Damit haben die Helfer jederzeit einen exakten Blick auf die Brandausdehnung und können am Donnerstag umgehend reagieren. Mit Hilfe des Geräts kann zudem ausgeschlossen werden, dass Glutnester unentdeckt bleiben. „Kontrollen gab es nochmals um 2.30 und um 6.15 Uhr“, berichtet Robertz. Das Feuer sei definitiv aus.

Beim gemeinsamen Einsatz der fünf Feuerwehren und des THW hat am Donnerstag ein Rädchen ins andere gegriffen. Die Zusammenarbeit der Wehren aus dem Gemeindeverwaltungsverband sei von jeher hervorragend, was sich am Donnerstag im Einsatz einmal mehr gezeigt habe, so Robertz. Bereits mehrfach haben sich die Brandbekämpfer aus Gechingen, Althengstett, Simmozheim und Ostelsheim in gemeinsamen Übungen auf Szenarien wie das am Donnerstag in Simmozheim vorbereitet, zuletzt 2019.

Teure Anschaffung macht sich bezahlt

„Auch die Unterstützung aus Calw hat wunderbar funktioniert“, ergänzt der Simmozheimer Feuerwehrkommandant. Die Calwer rücken am Donnerstagnachmittag mit Spezialfahrzeugen nach Simmozheim aus. Die Drehleiter aus dem Nachbarort unterstützt bei der Brandbekämpfung mit einem weiteren Wendestrahlrohr die Althengstetter Helfer. Diese haben ihren Gelenkmast bei der Brandbekämpfung aus der Höhe im Einsatz – eine teure Anschaffung, die sich erneut bezahlt gemacht hat. Ein weiteres Fahrzeug verlegt laut Kreisfeuerwehrverband für zusätzliches Löschwasser eine Schlauchleitung von einer 800 Meter entfernten Zisterne an die Einsatzstelle. Weitere Sonderfahrzeuge des Landkreises Calw mit Atemschutzgeräten und Schlauchmaterial kommen zum Einsatz, um das Flammen-Inferno unter Kontrolle zu bringen.

Dach hält der extremen Hitze nicht stand

Die Hitze ist so groß, dass das Dach des Schreinereibetriebs schließlich einstürzt. Wie jetzt aber an die Glut- und Brandnester im Inneren des Betriebs gelangen? Ein klarer Fall für das THW. Die Fach-Einsatzkräfte aus Calw, Stuttgart und Ludwigsburg werden samt Spezialfahrzeug angefordert. Ein Teleskoplader des THW Stuttgart entfernt Dachteile, das selbe geschieht auf der gegenüber liegenden Gebäudeseite durch den Bagger eines privaten Besitzers. So wird sichergestellt, dass heimtückische Glutnester vollständig gelöscht werden können.

Gesetzliche Norm für Löschwasserzufuhr

Die Wasserversorgung am Brandort gerät an ihre Grenzen, weil die Leitungen in Simmozheim nicht für solche Wassermassen gemacht sind. Die Landesbauordnung regelt laut Robertz die jeweilige sogenannte Grundschutzwassermenge. Im Simmozheimer Industriegebiet, das ein Mischgebiet darstelle, „sind das 1600 Liter pro Minute und das über zwei Stunden hinweg“, sagt der Simmozheimer Feuerwehrkommandant zur gesetzlichen Norm. Schon bei der Fahrt zum Einsatzort sei ihm klar gewesen, dass das nicht reichen werde und man weitere Wasserstellen werde anzapfen müssen – in der Röte-, Mittelfeld- und Talstraße. Die Leitungen einfach größer zu dimensionieren und im ganzen Ort einen höheren Wasserdruck zu ermöglichen, sei nicht die Lösung des Problems, denn ein zu hoher Druck in den Leitungen könne selbige beschädigen. Das „Wassersystem“ auszubalancieren, sei keine leichte Aufgabe. Man könne sich nicht auf jeden womöglich eintretenden Ernstfall vorbereiten.

Keine verletzten Helfer – Einsatzleiter ist erleichtert

Bestens für ihre Aufgabe gerüstet sind am Donnerstag die mehr als 20 Atemschutztrupps, die gegen die Flammen kämpfen. „Ich bin froh, dass es bei diesem Einsatz keine Verletzten gab“, äußert sich Robertz am nächsten Tag erleichtert.

Die Kriminalpolizei Calw hat am Donnerstag die Ermittlungen zur Ursache für das Großfeuer aufgenommen. Die Beamten gehen von vornherein nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. „Kriminaltechniker begehen heute die Brandruine“, äußert sich Michael Wenz, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Polizei macht an diesem Tag noch keine weitergehenden Angaben zur Brandursache.