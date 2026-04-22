Großbrand in Schonach: Jetzt spricht die Umweltbehörde

Beim Großbrand in Schonach flogen geschmirgelte PV-Teilchen meilenweit durch die Luft. Nun nimmt das Landratsamt zur Gefahr für die Schonach Stellung.
Ein Leser hatte wenige Tage nach dem Brand unsere Redaktion darauf aufmerksam gemacht, dass er vor seinem Haus auf der Straße kleine, verkokelte Teile der Photovoltaikanlage gefunden hatte und uns sogar Bilder davon geschickt. Denn während des Feuers war die Hitzeentwicklung so stark, dass es einen Kamineffekt gegeben hatte, wie der Kommandant der Feuerwehr Schonach, Georg Schilli, auf unsere Anfrage bestätigt hatte.