Großbrand in Schonach: Jetzt spricht die Umweltbehörde

Beim Großbrand in Schonach flogen geschmirgelte PV-Teilchen meilenweit durch die Luft. Nun nimmt das Landratsamt zur Gefahr für die Schonach Stellung.

Ein Leser hatte wenige Tage nach dem Brand unsere Redaktion darauf aufmerksam gemacht, dass er vor seinem Haus auf der Straße kleine, verkokelte Teile der Photovoltaikanlage gefunden hatte und uns sogar Bilder davon geschickt. Denn während des Feuers war die Hitzeentwicklung so stark, dass es einen Kamineffekt gegeben hatte, wie der Kommandant der Feuerwehr Schonach, Georg Schilli, auf unsere Anfrage bestätigt hatte.

Der Brand in der Schreinerei – das schockierte nicht nur den Geschäftsinhaber Rombach, den die Polizei aus dem Bett klingelte und der über Nacht vor den Trümmern seiner Existenz stand. Auch viele seiner Nachbarn und Kunden waren durch das Geschehen und die Folgen tief bewegt.

Ist die Schonach gefährdet?

Aber wie sieht es nun aus, mit den kleinen und kleinsten Teilchen der PV-Anlage? Sie enthalten Schwermetalle und Silber. Haben die womöglich die Schonach in Mitleidenschaft gezogen und verunreinigt? Und was soll jemand tun, der die kleinen PV-Bestandteile irgendwo findet? Wir fragten bei der Umweltbehörde des Landratsamtes nach.

Ein treuer Leser der Heimatzeitung hatte Photovoltaikteile vor seinem Haus gefunden Foto: Kuner

Die Pressesprecherin im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises beantwortet unsere Fragen so:

„Kleinmengen und Einzelteile dieser abgelagerten Teilchen der PV-Anlage können problemlos über den Hausmüll entsorgt werden“, sagt sie. Allerdings sollte, wer sie aufhebt, auch auf scharfe Kanten achten und die Teile nicht lose, sondern möglichst in Beuteln verpackt in den Restmüll werfen.

Unsere Empfehlung für Sie Nächtliches Flammeninferno Großbrand zerstört Schreinerei in Schonach – Feuerwehr kämpft stundenlang Bei einem Großbrand ist in der Nacht auf Mittwoch eine Schreinerei in Schonach vollständig zerstört worden. Rund 100 Feuerwehrkräfte kämpften gegen das Flammeninferno.

„Die PV-Module selbst, auch durch den Brand beschädigte, sind als Elektroaltgeräte entweder über eine Rücknahme beim Lieferanten oder dem Handel oder nach Anmeldung beim Amt für Abfallwirtschaft über die Annahmestelle des Landkreises an der Müllumladestation Tuningen zu entsorgen“, fährt die Pressesprecherin fort.

Wasserproben wurden nicht entnommen

Auch auf unsere Frage, ob nach dem Brand in der Schonach Wasserproben entnommen wurden, bekamen wir eine Auskunft: „Es wurden keine Wasserproben aus der Schonach entnommen. Aus Sicht unseres Amtes für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz (AUWB) dürfte die größte Gefährdung für die Schonach vom ausgelaufenen Diesel und vom Löschwasser, das sich nicht zurückhalten ließ, ausgegangen sein“.

Der Diesel, so sagt sie, sei durch Ölsperren, die die Feuerwehr in der Schonach eingebaut habe, zurückgehalten und aufgesaugt worden. Die Ölsperren würden noch in der Schonach bleiben, um bei Niederschlägen weiterhin aus dem Uferbereich ausgespülte Reste auffangen zu können. Eine Kollegin des AUWB habe am Freitag, 17. April, die Situation vor Ort kontrolliert und keine Auffälligkeiten in der Schonach festgestellt.

Die Schwermetalle seien „schwer wasserlöslich“

Und: „Photovoltaikmodule können die giftigen Schwermetalle Blei und Cadmium enthalten“, räumt sie ein, aber: „In ihrer im PV-Modul verwendeten Form sind diese Schwermetalle ebenso wie Silber nur schwer wasserlöslich und zusätzlich so verbaut, dass sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen können.“ Bei Modulen, die zum Beispiel durch Hagel oder Brand beschädigt wurden, könne aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass diese Schwermetalle bei Kontakt mit Wasser über längere Zeiträume herausgelöst werden.

„Uns ist nicht bekannt, ob und wie viel Silber, Blei und Cadmium die beim Brand zerstörten PV-Module tatsächlich enthalten haben“, sagt die Pressesprecherin nach Rückfrage bei verschiedenen Ämtern. Aber: „Aufgrund der typischerweise in PV-Modulen enthaltenen Schwermetallmengen und deren geringer Wasserlöslichkeit werden aufgrund der starken Verdünnung trotz der verhältnismäßig großen Fläche der zerstörten Photovoltaikanlage keine lang andauernden negativen Auswirkungen auf die Schonach erwartet“.

Als Anhaltspunkt dafür dienten die Umweltqualitätsnormen für Silber, Blei und Cadmium, die nach der Oberflächengewässerverordnung im Jahresdurchschnitt eingehalten werden müssen (JD-UQN).