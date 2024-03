Nachlöscharbeiten gingen am Sonntag weiter

Großbrand in Rotenzimmern

1 Nach dem Brand sieht die Halle in Rotenzimmern am Montag so aus. Hier war unter anderem Stroh gelagert worden. Foto: Lutzkat

Mehr als 180 Einsatzkräfte aus Dietingen, Rottweil, Oberndorf, Sulz, Schramberg und der weiteren Umgebung halfen am Samstag dabei, den Brand einer Maschinenhalle in Rotenzimmern zu löschen. Auch am Sonntag musste die Feuerwehr noch tätig werden.









Bis in den späten Nachmittag des Sonntags dauerten die Nachlöscharbeiten an der abgebrannten Lager- und Maschinenhalle zwischen Rotenzimmern und Täbingen an. Immer wieder entzündeten sich Glutnester im Stroh.