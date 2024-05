Halle in in Vollbrand - Gebäudeteile eingestürzt

Großbrand in Berlin-Lichterfelde

Das Gebäude der Firma für Metalltechnik in Berlin-Lichterfelde steht nach Angaben der Berliner Feuerwehr in Vollbrand. Teile des Gebäudes seien eingestürzt. In der Halle sind den Angaben zufolge auch Gefahrenstoffe gelagert. Mittlerweile seien 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, auch Sondereinsatzkräfte.