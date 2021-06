Großbrand-Alarm in Horb

1 In einem Wohnhaus in Dettensee löste ein durchgeschmorter Wechselrichter einer Photovoltaik-Anlage einen Großalarm der Feuerwehr aus. Foto: Baiker

Einen Großalarm für die Feuerwehr gab es gestern gegen 14 Uhr. Gemeldet wurde den Helfern ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Fintan-Guntlin-Straße. Der Großbrand-Alarm wurde ausgelöst, wegen des Brandorts im Keller, unter anderem, weil dort Atemschutzträger eingesetzt werden müssen.

Horb-Dettingen - Ausgerückt waren die Feuerwehren Horb, Nordstetten, Empfingen und Dettensee, darunter auch die Feuerwehr-Führungsgruppe. Es stellte sich aber schnell heraus, dass ein Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage im Haus von Ortsvorsteher Tobias Hellstern durchgeschmort war, was eine Stichflamme ausgelöst hatte. Hintergrund: Solarwechselrichter bezeichnet ein Gerät, das die Gleichspannung aus Solarmodulen in Wechselspannung umwandelt und in das Stromversorgungsnetz einspeist. Der Wechselrichter ist damit Teil einer Photovoltaikanlage.

Die Atemschutzgruppe ging in den Keller. Dank des Elektrikers Josef Schäfer, der bei der Feuerwehr Dettensee Dienst tut, war schnell geklärt, was zu tun ist. Daher konnte der Feuerwehr-Einsatz ohne Wasser erfolgen.

Auch OB Peter Rosenberger war am Einsatzort, die Einsatzleitung hatte Wilhelm Knödler aus Horb.