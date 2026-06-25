Großbaustelle Rottweil: Hier wird in der Stadt und den Ortsteilen gegraben, saniert und erneuert

Eineinhalb Jahre vor der Landesgartenschau ist Rottweil voll im Bau-Modus. Neben den großen Baustellen finden sich auch viele kleine – ein Überblick.

Stadt der Türme, Stadt der Brücken, Stadt der Baustellen. Wie viele Baumaßnahmen parallel zu den großen und für jeden sichtbaren Landesgartenschau-Baustellen laufen, lässt einen eigentlich nur staunen.

Einen Überblick über die Projekte, deren Fäden in der städtischen Bauabteilung zusammenlaufen, gab Fachbereichsleiter Rudolf Mager am Mittwochabend im Gemeinderat.

Straßen, Brücken, Wege

Das Rad- und Fußwegenetz: Die Engstelle für Radfahrer und Fußgänger an der Kreuzung Oberndorfer Straße/Nägelesgrabenstraße wird beseitigt, indem ein Stück Gehweg entlang eines Grundstücks an der Nägelesgrabenstraße verbreitert wird. „Wir mussten dafür Grunderwerb tätigen“, erklärte Mager. In diesem Zuge werden auch die Masten der vorhandenen Lichtsignalanlage ausgetauscht. Baubeginn ist der Juni.

Der Busparkplatz Berner Feld: Der Bau eines Parkplatzes auf dem Berner Feld für Reisebusse befindet sich in der Vorbereitungsphase. Die Umsetzung soll im Herbst erfolgen.

Die Verkehrsachse Neckartal: Der Neubau der Duttenhofer Brücke und der Straße Neckartal stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Freigabe für den Verkehr ist für Mitte August geplant, so Mager. Für einige wenige Maßnahmen an der Brücke, die noch erfolgen, werde ein Sperrungsfenster der Bahn genutzt. Der Verkehr sei hiervon aber nicht beeinträchtigt. Im August werde die Duttenhofer Straße hinauf in die Stadt dann aber noch einmal kurze Zeit gesperrt.

Die Schindelbrücke in der Au wird saniert. Die neugebaute Brücke für den Verkehr nebenan kann noch nicht befahren werden. Foto: Alt

Die Verkehrsachse in der Au: Die Sanierung der historischen Schindelbrücke in der Au läuft. Die Widerlager, also der bauliche Übergang zwischen Brückenkonstruktion und Erddamm, sind erstellt. Die Arbeiten an der Holzkonstruktion laufen. „Man sieht jetzt, was für massive Schäden wir haben“, sagte der Fachbereichsleiter. Ein im Zuge der Platzgestaltung an der Schindelbrücke umgepflanzter großer Baum werde eifrig gegossen, damit dieser gut anwachse.

OP an Rottweils Herz und versteckte Maßnahmen

Weitere laufende Projekte: Für den dritten Bauabschnitt der Sanierung des Heiligkreuzorts läuft die Vergabe. Bei der Sanierung der Oberamteigasse gebe es Rückmeldungen, etwa des Eine-Welt-Ladens, wie Gemeinderat Hubert Nowack (Grüne) berichtete. Das Geschäft sei derzeit nur schwer zugänglich. Außerdem ist die Neugestaltung des Werner-Guhl-Platzes im Neubaugebiet Spitalhöhe gestartet. Und die Arbeiten in der Fritz-Osterburg-Straße auf der Siedlung kommen gut voran, ebenso die Sanierung der Treppenanlage am Siedlerheim.

Eine versteckte Maßnahme ist der steile Verbindungsweg samt Treppe vom Radweg Spittelmühle hinauf zum Viadukt. Dieser bleibt auch nach der Sanierung so steil, lautete die Antwort auf eine Nachfrage Nowacks.

Mehr Licht rund um den Schul-Campus

Die Beleuchtung am Leibniz-Gymnasium: Die Wege rund ums LG waren in den vergangenen Monaten immer wieder mal Thema in den Ausschüssen oder im Gemeinderat. Vor allem in der dunklen Jahreszeit sind die schlecht ausgeleuchteten Wege ein Problem. Das soll sich nun ändern, wie Mager erklärte.

Bereits 2025 war der Verbindungsweg von der Schramberger Straße ans Schulzentrum mit einem neuen Beleuchtungskonzept versehen worden. In den Sommerferien wird dieses Konzept rund ums LG erweitert. 2027 soll dann der restliche Bereich des Schulcampus bis hinunter zum Droste-Hülshoff-Gymnasium und dem geplanten Standort der Campus-Sporthalle eine neue Beleuchtung erhalten.

Der Außenbereich der Realschule: Bereits erfolgt ist die Verschönerung des Pausenhofs der Realschule. Dort wurden eine neue Wegführung und Gestaltungsmaßnahmen wie ein Sitzbereich mit Natursteinquadern angelegt.

Maßnahmen in den Ortschaften

Neukirch: Der Verbindungsweg Schule – Kindergarten. Die Wegverbindung von der Schule zum Kindergarten-Gebäude ist teilweise unbefestigt. Wie Fachbereichsleiter Rudolf Mager in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend erläuterte, ist der Weg uneben und hat so manche Gefahrenstelle. Mit der derzeitigen Sanierung des Weges soll die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden. Heißt: Der Weg wird asphaltiert und bekommt eine neue Beleuchtung.

Neufra: Voraussichtlich im Herbst möchte die Stadt den Fußweg zur Grundschule sanieren. Auch hier fehle die Beleuchtung, die Oberflächenentwässerung funktioniere nicht, und der Weg sei uneben und in Teilen unbefestigt, so Mager. Außerdem baue die ENRW eine neue Stromtrasse zur dort vorhandenen Umspannstation.

Zepfenhan: Die Erschließung des Neubaugebiets Immengärtle ist in vollem Gange. Die Kanalarbeiten sind abgeschlossen, die Versorgungsleitungen werden derzeit verlegt. In diesem Zusammenhang werde auch ein kleiner Teil der Lederstraße saniert – in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Zudem soll noch in diesem Jahr die Blitzersäule installiert werden.