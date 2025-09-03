Großbaustelle in Sulgen: So geht es mit der halbseitigen Sperrung Richtung Hardt weiter
Halbseitig gesperrt ist der Kreuzungsbereich – voraussichtlich noch bis Donnerstagnachmittag oder -abend. Foto: Dold

Viel Betrieb herrschte am Mittwoch an der Einmündung der Mariazeller Straße in die Hardter- und Sulgauer Straße.

Der Bereich wurde mit Hochdruck asphaltiert. Damit die Baufirma mit den schweren Maschinen rangieren konnte, musste die Durchfahrt Richtung Sulgen-Mitte und Hardt halbseitig gesperrt werden. „Die Ampel soll am Donnerstag Nachmittag oder Abend wieder abgebaut werden“, hieß es von Seiten der Baufirma. Damit dürfte das Asphaltieren deutlich schneller erledigt sein als geplant. Auch die Anwohner im vorderen Bereich der Mariazeller Straße sollen in Kürze wieder per Auto zu ihren Häusern und Garagen kommen.

 
An der Einmündung wird mit schweren Maschinen der Asphalt eingebaut. Foto: Dold

Anwohner aus dem Eckenhof hatten unterdessen auf Probleme im Linienbusverkehr hingewiesen. Die Haltestelle Hörnlestraße werde nicht bedient, worauf nicht hingewiesen worden sei, so die Klage.

Hannes Herrmann, Pressesprecher der Stadt Schramberg, merkt dazu an: „Über die verkehrsrechtliche Anordnung wurde auch die SBG Busgesellschaft informiert“. Deren Kommunikation zu den jeweiligen Busfahrern der einzelnen Linien könne man nicht nachvollziehen.

An der Abzweigung von der Eckenhof- in die Hörnlestraße wird auf die Sperrung hingewiesen. Foto: Dold

Am AWO-Seniorenzentrum sei ein Schild aufgestellt worden, in dem auf die Sackgasse und die gesperrte Durchfahrt an der Einmündung Kirchplatz/Mariazeller Straße hingewiesen werde, so Herrmann weiter. Ein Anwohner hatte moniert, dass an der Ecke Eckenhofstraße/Hörnlestraße kein Hinweisschild stehe. „Eine Baustelle ist für alle Beteiligten schwierig und nervenaufreibend“, so Herrmann.

 