Großbaustelle in Sulgen: So geht es mit der halbseitigen Sperrung Richtung Hardt weiter

So geht es mit der halbseitigen Sperrung Richtung Hardt weiter

Halbseitig gesperrt ist der Kreuzungsbereich – voraussichtlich noch bis Donnerstagnachmittag oder -abend. Foto: Dold Viel Betrieb herrschte am Mittwoch an der Einmündung der Mariazeller Straße in die Hardter- und Sulgauer Straße.







Der Bereich wurde mit Hochdruck asphaltiert. Damit die Baufirma mit den schweren Maschinen rangieren konnte, musste die Durchfahrt Richtung Sulgen-Mitte und Hardt halbseitig gesperrt werden. „Die Ampel soll am Donnerstag Nachmittag oder Abend wieder abgebaut werden“, hieß es von Seiten der Baufirma. Damit dürfte das Asphaltieren deutlich schneller erledigt sein als geplant. Auch die Anwohner im vorderen Bereich der Mariazeller Straße sollen in Kürze wieder per Auto zu ihren Häusern und Garagen kommen.