Großbaustelle in Sulgen: An diesem Tag soll die Mariazeller Straße wieder frei sein

Es laufen schon Wetten zwischen Anwohnern und Mitarbeitern der Baufirma, ob die Mariazeller Straße noch dieses Jahr freigegeben wird.
Die Anwohner glauben nicht daran, die Mitarbeiter halten dagegen. Konrad Ginter, Leiter Tiefbau bei der Stadt Schramberg, gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand der Dinge. „Bei der Baubesprechung heute Morgen wurde der Ablauf nochmals abgestimmt. Diese Woche wird die Straßenentwässerung trotz der schlechten Witterung fertig gestellt und die Bordsteine werden angeschottert“, so die Information.