Großbaustelle in Sitzenkirch: Teure Reparaturen beschäftigen den Kanderner Gemeinderat

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Im Kanderner Gemeinderat ging es um zusätzliche Wasserleitungen und Schäden am Enzenbergweg, der während der Bauzeit als Behelfsstraße diente.
Während in Sitzenkirch im ganzen Ort noch Absperrschranken und Bauzäune an die Einschränkungen durch die eineinhalbjährige Mammutbaustelle erinnern, laufen bereits die Planungen für ein Nachspiel. Dabei geht es um zusätzliche Leitungsarbeiten in der Neumatt und die Instandsetzung des Enzenbergwegs durch das Bau-Unternehmen Kern.