Großbaustelle in Lahr: Seniorenresidenz für 117 Bewohner steht nach Investoren-Rückzug still

Nichts geht mehr in der Schwarzwaldstraße: Nach dem Rückzug des Investors steht der Bau einer Seniorenresidenz für 117 Bewohner still. Eine Fortsetzung ist offen.
Der Rohbau steht, ein gewaltiges Gerüst zieht sich um die künftige Seniorenresidenz in der Schwarzwaldstraße. Von Baulärm oder fleißigen Arbeitern ist jedoch nichts zu sehen oder zu hören – und zwar schon seit einigen Tagen. Eigentlich, so der ursprüngliche Plan, sollte die Wohnanlage für 117 Senioren (siehe Info) auf dem alten Fiat-Elsner-Gelände Mitte des Jahres fertig werden. Nun ist klar: Daraus wird nichts.