Großbaustelle in Lahr: Seniorenresidenz für 117 Bewohner steht nach Investoren-Rückzug still

Nichts geht mehr in der Schwarzwaldstraße: Nach dem Rückzug des Investors steht der Bau einer Seniorenresidenz für 117 Bewohner still. Eine Fortsetzung ist offen.

Der Rohbau steht, ein gewaltiges Gerüst zieht sich um die künftige Seniorenresidenz in der Schwarzwaldstraße. Von Baulärm oder fleißigen Arbeitern ist jedoch nichts zu sehen oder zu hören – und zwar schon seit einigen Tagen. Eigentlich, so der ursprüngliche Plan, sollte die Wohnanlage für 117 Senioren (siehe Info) auf dem alten Fiat-Elsner-Gelände Mitte des Jahres fertig werden. Nun ist klar: Daraus wird nichts.

Das ausführende Bauunternehmen, die niederländische Firma Ten Brinke, die in Lahr bereits durch die Umgestaltung des Fachmarktzentrums bekannt ist, bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion den Baustopp: „Aktuell besteht mit dem Auftraggeber Abstimmungsbedarf zu einzelnen wirtschaftlichen und organisatorischen Fragestellungen im weiteren Projektverlauf. Vor diesem Hintergrund haben wir die laufenden Arbeiten vorübergehend ausgesetzt, bis die offenen Punkte geklärt sind“, sagt Pressesprecher Lutz Ackermann. Diese Entscheidung diene auch dem Schutz der Nachunternehmen und der Sicherstellung eines geordneten Projektverlaufs.

Die Aussage, dass noch „wirtschaftliche Fragestellungen“ zu klären sind, lässt aufhorchen. Erst im April wurde durch einen Bericht der Mitteldeutschen Zeitung bekannt, dass ein sehr ähnliches Projekt in Halle an der Saale nach einem Rückzug des Geldgebers gestoppt ist. Verantwortlich hier: die HP&P-Gruppe mit Sitz in Gießen als Auftraggeber und die Unternehmensgruppe Michael Bethke als zukünftiger Betreiber der Einrichtung. Die beiden Gruppen entwickeln auch das Lahrer Projekt – wo nun offenbar das gleiche Problem aufgetreten ist.

Bauherr und Betreiber verweisen auf hohe Baukosten

„Die Arbeiten auf der Baustelle für unsere neu geplante Seniorenresidenz in Lahr wurden vorerst eingestellt. Hintergrund ist, dass sich die Schweizer Investoren trotz intensiver Gespräche vorerst aus dem Projekt zurückgezogen haben“, teilen die beiden Unternehmensgruppen auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Unsere Empfehlung für Sie Pflegeplätze und betreutes Wohnen In Lahr wird eine neue Seniorenanlage gebaut In der Lahrer Schwarzwaldstraße 50 entsteht eine Anlage mit Platz für 117 ältere Menschen.

Der Bauherr und der künftige Betreiber verweisen – wie schon in Halle – auf die „mittlerweile sehr schwierigen Rahmenbedingungen für den Bau neuer Wohnanlagen in Deutschland“. Hohe Energiepreise führten zu steigenden Baukosten, gleichzeitig stellten umfangreiche Bauauflagen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine zusätzliche Herausforderung dar. Man suche aktuell „mit Hochdruck nach neuen Investoren und einer Lösung, um den Bau so bald wie möglich fortsetzen zu können“, heißt es.

Zahlreiche Anfragen liegen bereits vor

Dass sich die Eröffnung verzögert, bedaure man sehr, da bereits zahlreiche Anfragen für die Residenz vorliegen würden. Man könne aktuell „keine Angaben dazu machen, wann die Arbeiten wieder aufgenommen werden“, erklären die Gruppen. Vor Ort nehme man derzeit alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle und zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustands vor.

In Halle machten laut Mitteldeutscher Zeitung zudem Gerüchte die Runde, dass an die ausführenden Firmen kein Geld mehr geflossen sei. Wie sieht es in Lahr aus? Zu wirtschaftlichen Details, etwa Zahlungsflüssen an die beauftragten Unternehmen, wollen sich die Verantwortlichen nicht äußern, versichern jedoch: „Wir stehen hierzu im engen Austausch mit allen Projektbeteiligten.“

Entwickler wollen neuen Geldgeber finden

Würde die Fertigstellung der Seniorenresidenz scheitern, wäre das ein herber Schlag für Lahr. Wohnraum und insbesondere Pflegeplätze für Senioren sind bekanntlich sehr begehrt. „Das Bauvorhaben wird weiterhin in der geplanten Form verfolgt“, zeigen sich die Verantwortlichen optimistisch, dass sich ein neuer Geldgeber findet und das Projekt fortgesetzt werden kann. Das Bauunternehmen Ten Brinke, das die Einrichtung einmal schlüsselfertig übergeben soll, schließt sich an: „Wir sind zuversichtlich, zeitnah eine tragfähige Lösung zu finden und das Projekt anschließend planmäßig fortzuführen. Unser gemeinsames Ziel bleibt die erfolgreiche Fertigstellung des Pflegeheims.“

Das ist geplant

Die Seniorenresidenz soll aus 24 Einzelzimmern sowie 50 Apartments bestehen und 117 Bewohner beherbergen können. Zusätzlich vorgesehen sind ein ambulanter Krankenpflegedienst, ein Café und 26 Pkw-Stellplätze. Betreiber wird die Casa de la vida GmbH, die Teil der Unternehmensgruppe Michael Bethke ist.