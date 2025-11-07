Großbaustelle im Nagolder Kleb: Sie rammen einen Tunnel unter die Nagold

Im Sommer suchten die Menschen Spaß und Erholung im Kleb. Jetzt beherrscht eine riesige Baugrube den Nagolder Stadtpark. Doch das ist erst der Anfang.
Vor gut einem Jahr fiel im Stadtpark Kleb der Startschuss für das – neben der Zellerschule – aktuell größte Bauprojekt auf Nagolder Stadtgebiet. Der Abwasserzweckverband Nagold baut dort als Ersatz für das nicht mehr zeitgemäße Pumpwerk am Ufer einen Düker unter dem Fluss. Ein Düker ist eine Druckleitung zur Unterquerung einer Straße, eines Tunnels oder wie im Nagolder Fall eines Flusses. Das Projekt besteht jedoch nicht nur aus einem Abwasserteil. Aus dem Abwasser, das durch die Leitungen fließt, wird auch noch Energie gewonnen.