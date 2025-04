Großbaustelle Dornstetten: So geht es mit den Sperrungen weiter

1 Der Verkehr wird derzeit über die Gartenstraße und die Schießgrabenstraße umgeleitet. Foto: Holderied

Seit Beginn des Rückbaus der Stadthalle im Juni 2024 folgt in Dornstetten eine Sperrung der anderen. Die Umgestaltung der Hauptstraße ist ein aufwendiges Unterfangen und nimmt ihr Ende mit der Fertigstellung der Stadthalle. Doch das ist noch ein weiter Weg, erst recht, nachdem sich die Sanierung nun verzögert.









Was lange währt, wird endlich gut – so auch die Hoffnung der Einwohner Dornstettens, was die Straßensperrungen im laufenden Jahr angeht. Die Umgestaltung der Stadtmitte ist eine der größten städtebaulichen Maßnahmen in der Geschichte der Stadt. Dieses Vorhaben wird bis zum Sommer kommenden Jahres viel Zeit in Anspruch nehmen – und Geduld.