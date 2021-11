Was entsteht da an der Hausener Straße in Rottweil?

1 An der Hausener Straße entsteht ein großer Neubau. Foto: Otto

Eine gewaltige Baugrube an der Hausener Straße in Rottweil zieht seit neuestem die Blicke auf sich. Angesicht der Größe denkt mancher an ein städtisches Projekt. Teils ernst, teils schmunzelnd wird bereits diskutiert, ob es sich womöglich um ein Parkhaus für die benachbarte Edith-Stein-Schule handelt?















Rottweil - Das zumindest würden sich wohl manche Anwohner angesichts des Parkdrucks rund um den Schul-Ballungsraum auf der Rottweiler Charlottenhöhe wünschen. Seit der Neubau der Edith-Stein-Schule zum Berufsschulzentrum dazugekommen ist, hat sich die Lage weiter verschärft.

Eine gewaltige Baugrube an der Hausener Straße, unweit der Edith-Stein-Schule für soziale Berufe auf der anderen Straßenseite, wirft nun Fragen auf. Was entsteht da? Angesicht der Größe denkt mancher an ein städtisches Projekt. Dem ist aber nicht so, wie die Stadt Rottweil auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.

Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten

Es handle sich tatsächlich um ein privates Bauvorhaben. Auf dem Grundstück entstehe ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten, dazu eine Tiefgarage mit zwölf Stellplätzen und vier Kfz-Außenstellplätzen. Das Vorhaben sei bereits 2020 genehmigt worden, erinnert Stadtpressesprecher Tobias Hermann. Hier werde flächenschonende Nachverdichtung im Stadtgebiet betrieben, genau wie man es sich wünsche.

Dieser Wunsch geht also in Erfüllung, in Sachen Parkdruck rund ums Schulzentrum tut sich damit allerdings weiterhin nichts. Erst Ende Oktober haben wir berichtet, wie sich die Lage in den Seitenstraßen durch die vielen Fahrzeuge zu Schulzeiten weiter zuspitzt. Ein zugeparkter Anwohner musste gar die Polizei rufen. Er hatte kostenpflichtige Parktickets für das Gebiet angeregt. Die Stadt sieht eine Bewirtschaftung dort oben aber nicht vor. Vielmehr wolle man Falschparker konsequent kontrollieren und zu Kasse bitten, hieß es.

Fakt ist: Viele Schüler kommen nun einmal mit dem Auto. Und für die ist definitiv zu wenig Platz.