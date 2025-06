Großauftrag fürs Militär: Bundeswehr kauft Hunderte von Transportern von Daimler Truck

Daimler Truck vermeldet einen Großauftrag von der Bundeswehr. Bis Mai 2026 soll „eine mittlere dreistellige Zahl“ von Militärtransportern des Typs Mercedes-Benz Arocs an den Bundeswehr-Mobilitätsdienstleister Bw-Fuhrpark-Service ausgeliefert werden, teilte der Nutzfahrzeugkonzern mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen mit. Der Wert des Auftrags wurde nicht veröffentlicht.

Produziert wird in Deutschland und Frankreich

Nach jüngsten Aufträgen aus anderen Nato-Staaten wie Litauen und Kanada freue man sich nun über den Zuschlag bei einer Ausschreibung der Bundeswehr, kommentierte Franziska Cusumano das Geschäft. Sie steht der für den Rüstungsbereich zuständigen Sparte Mercedes-Benz Special Trucks vor.

Das Modell Arocs mit Allradantrieb ist speziell für Einsätze jenseits von asphaltierten Straßen geeignet und wird in einem deutsch-französischen Produktionsverbund hergestellt. Es handle sich um handelsübliche Lkw mit militärischer Sonderausstattung, teilt Daimler Trucks mit. Damit könnten Flüsse bis zu einer Wasserhöhe von 90 Zentimetern durchquert werden.

Molsheim sorgt für Tarnkomponenten

Bauteile wie Achsen, Getriebe und Motoren kommen aus deutschen Mercedes-Werken, gefertigt werden die Laster in Wörth am Rhein (Rheinland-Pfalz). Im französischen Molsheim wird eine chemikalienresistente Grundlackierung aufgetragen, wodurch die Sichtbarkeit in Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras reduziert werden soll. Die Montage eines Containerwechselrahmens und die Endlackierung erfolgen bei Sonntag Fahrzeugbau im Sauerland.