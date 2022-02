1 Auf Jahre hin ausgelastet: die Produktion der Firma Schmid in Freudenstadt. Foto: Buchner/Schmid-Group

Freudenstadt - Dies teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Der Aufwärtstrend der Schmid-Group setzt sich damit fort. Die Technologie der Firma zu Herstellung neuer Generationen von sogenannten Chipträgern, im November auf der Leitmesse Productronica München vorgestellt, trage erste Früchte. Im Bereich Anlagentechnik-Elektronik verbucht die Firma nach eigenen Angaben die ersten Rekordaufträge. Damit sei für eine Grundauslastung der Produktion in den nächsten zwei Jahren gesorgt.

Seit Jahren stelle die schnell voranschreitende Miniaturisierung in der Halbleiterindustrie eine enorme Herausforderung an die Zulieferer für die Chipträger dar. In jedem elektronischen Gerät seien sie für die Verbindung zwischen zentralen Halbleiterchip und funktionalen Komponenten zuständig.

Alte Verfahren stoßen an Grenzen

Dass bisherige Herstellungsverfahren an ihre Grenzen stoßen würden, sei vor etwa fünf Jahren offensichtlich geworden. Schmid habe früh die Weichen für eine Neuentwicklung gestellt. Ziel sei eine neue Maschinengeneration gewesen, die sich durch Effizienz und Präzision auszeichne, aber gleichzeitig der Kostensensitivität dieser Industrie Rechnung trage. "Wir können uns glücklich schätzen, auf langjährige Partnerschaften mit den größten und führenden Weltkonzernen in diesem Bereich zu bauen, um punktgenau die Bedürfnisse in Bezug auf Produktionstechnik zu treffen. Das wird am Ende belohnt", so Geschäftsführer Christian Schmid.

Bauteile werden immer kleiner

Was noch vor zehn Jahren in den Heimcomputern mit Festplatte, Grafikkarte und Speicher auf einer großen Hauptplatine unter dem Schreibtisch stand, sei dank der Entwicklung in der Chipträgertechnologie heute noch so groß wie ein Fingernagel und mit mehr Leistung in jedem Handy verbaut. Das Ende der Möglichkeiten sei noch lange nicht erreicht.

Auch politisch sei das Thema sehr aktuell und verspreche vor dem Hintergrund der weltweiten sowie der europäischen Chipoffensive, die eine Verdopplung des europäischen Anteils an der globalen Chipproduktion anvisiert, für die nächsten Jahre solides Umsatzpotenzial. Zentraler Baustein für den Erfolg für Schmid sei die intensive Forschung im eigenen Haus, die einige Patentanmeldung hervorgebracht habe.