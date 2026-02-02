Großaufgebot in Weil am Rhein: Absichtlich ausgelöst? Brandalarm im Rhein Center

1 Die Feuerwehr wurde zu einem Brand im Rhein Center in Friedlingen gerufen. (Symbolbild) Foto: Archiv/Daniel Hengst Unbekannte haben absichtlich die Brandmelder in einem Einkaufszentrum in Weil am Rhein Friedlingen ausgelöst. Die Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an.







Link kopiert



Wohl absichtlich haben Unbekannte nacheinander zwei verschiedene Brandmelder in einem großen Einkaufscenter in der Hauptstraße in Friedlingen ausgelöst, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz vor 19 Uhr. Dies hatte zur Folge hatte, dass das Einkaufscenter zweimal geräumt werden musste und die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort erschien. Auch wurde dadurch der Fahrzeugverkehr sowie der Tramverkehr beeinträchtigt. Die Feuerwehr erkundete das Einkaufscenter und konnte einen wohl absichtlich ausgelösten Brandmelder feststellen. Nach dem Abrücken der Feuerwehr wurde ein weiterer Brandmelder in dem Einkaufscenter wohl auch wieder absichtlich ausgelöst, was das gleiche Prozedere zur Folge hatte. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch Einsatzkräfte von der Bundespolizei im Einsatz. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/979 70, hat wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in dem Einkaufscenter wahrgenommen haben und Hinweise geben können.