Nach einer Automatensprengung in Zell sucht die Polizei nun mit einem Großangebot an Kräften den Täter im Raum Ettenheim.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr zu zwei Explosionen im Bereich Zell. Zeugen konnten bei einem Geldautomaten in der Keramikstraße mehrere Personen beobachten, die kurz darauf mit einem dunklen Auto in Richtung Stadtmitte flüchteten.

Den alarmierten Einsatzkräften der Polizei fiel gegen 5 Uhr ein Fahrzeug auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit über den Schönberg in Richtung Schweighausen fuhr und schließlich kurz vor 7 Uhr im Bereich Ettenheimmünster verlassen aufgefunden werden konnte. Im Fahrzeug befanden sich mehrere beweiserhebliche Gegenstände.

Die Fahndung nach den Tätern mit einer Vielzahl von Polizeikräften dauert an und wird unter anderem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Die Ermittlungen am Tatort in Zell werden von der Kriminalpolizei geführt. Spezialisten zum Entschärfen von Sprengstoffen sind ebenfalls vor Ort. Zur Höhe des entstandenen Schadens und des Diebesguts kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Die Polizei weist daraufhin, keine Anhalter im Bereich Ettenheim mitzunehmen und bittet unter der Notrufnummer 110 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz erklärte, er wünsche der Polizei, dass es ihr gelinge, die Täter zu fassen: „Es gibt Unsicherheiten an vielen Stellen, wenn immer wieder Geldautomaten gesprengt und die Täter nicht gefasst werden.“ Allerdings: „Die Täter zu fassen, ist eine große Herausforderung für die Polizei“, betonte er. „Es handelt sich dabei nicht um Einzeltäter, sondern um gut organisierte Gruppen.“

Erst im August hatten unbekannte Täter den Geldautomaten in Allmannsweier bei Edeka Kohler gesprengt. Dabei waren die Explosionen so stark, dass Steine aus der Außenwand des Lebensmittelmarkt weggesprengt wurden, auch das Dach wurde beschädigt. Der Schaden am Gebäude lag laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich