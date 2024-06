Ein Großaufgebot an Polizei, darunter viele vermummte Einsatzkräfte, hat am Dienstagvormittag in Althengstett für Aufruhr gesorgt. Schnell machten Gerüchte von Schüssen und sogar einem Toten die Runde. Althengstetts Bürgermeister gibt Entwarnung: Es sei niemandem etwas geschehen und auch kein Schuss abgegeben worden.