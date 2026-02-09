„Großartiges geleistet“: Feuerwehr Trossingen beweist Einsatzstärke

Bei der Jahreshauptversammlung gab es für die Einsatzkräfte viel Lob. Die Stadt Trossingen stattet die Feuerwehr auch in finanziell nicht einfachen Zeiten bestmöglichst aus.

Die Einsatzzahlen seien leicht rückläufig, doch die Feuerwehr Trossingen leiste Großartiges, so Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Die Zahl der Einsätze sei in 2025 leicht rückläufig gewesenen „aber es gab vier herausfordernde Großbrände“ und mit Blick auf ein Brandopfer Ende des Jahres „emotional belastende Einsätze“.

Die Stadt Trossingen sei bemüht, die Feuerwehr „bestmöglich auszustatten und auszubilden“, betonte Betzer, bat aber auch um Verständnis „dass wir uns finanziell nach der Decke strecken müssen“.

Trotz leichtem Rückgang der Einsatzzahlen 2025 im Vergleich zum Vorjahr liege der Trend dennoch über dem Durchschnitt vergangener Jahre, so Kommandant Nils Obst. „Dies ist unter anderem auf den stetigen Anstieg der Einwohnerzahlen sowie den immer größer werdenden Aufgabenbereichen der Feuerwehr zurückzuführen, und werde sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen.“

Zahlen und Daten Die Feuerwehr Trossingen hat insgesamt 79 aktive Mitglieder, 15 bis 20 davon sind tagsüber stets verfügbar. Gemessen an der Größe der Stadt liegt die Feuerwehr Trossingen damit im mittleren Drittel der notwendigen Anzahl an Einsatzkräften. Im Jahr 2025 gab es 185 Einsätze, darunter 85 Brandeinsätze und 100 technische Hilfeleistungen. Einsätze in Verbindung mit Starkregen oder Unwetter gab es 2025 nicht.

Mehr als 4000 Stunden wurden in Übungsdienste und Ausbildungsmaßnahmen investiert. Zahlreiche Feuerwehrangehörige wurden durch Lehrgänge weiter qualifiziert. Insgesamt wurden 11 748 Dienststunden geleistet.

Garage als Übergangslösung

Investitionen Zur Entlastung der Fahrzeughalle wurden auf dem Grünstreifen zwischen dem Hof und der Heinz-Mecherlein-Straße eine provisorische Garage als Übergangslösung für die drei Mannschaftstransportwagen errichtet. Diese Maßnahme war erforderlich, um ein zusätzliches HLF 20 Fahrzeug gemäß Feuerwehrbedarfsplan auszuschreiben.

Kurz vor Weihnachten wurde der neue Gerätewagen Transport (GW-T) nach 24 Monaten Bauzeit beim Hersteller abgeholt und ersetzt jetzt seinen 24 Jahre alten Vorgänger. Anfang des Jahres 2026 wurde der neue MWT 1 ebenfalls vom Hersteller abgeholt.

Für 2026 ist die Erneuerung der 30 Jahre alten Schlauchpflegeanlage vorgesehen. Da in Trossingen die zentrale Schlauchpflege für den Landkreis Tuttlingen angesiedelt ist, kann die neue Anlage durch einen Zuschuss des Landratsamtes gefördert werden.

Ein Jahr der Superlative für die Jugend

Nachwuchs Für die Jugendabteilung war 2025 ein Jahr der Superlative – es wurde das 50-jährige Bestehen der Jugendwehr Trossingen mit einem Festakt im Konzerthaus und eine Woche später mit dem Ausrichten des Kreisjugendwanderpokals gefeiert. Die Jugendlichen sind außerdem in 19 Übungseinheiten an die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr herangeführt worden – von der feuerwehrfachlichen Ausbildung über die Persönlichkeitsentwicklung, soziale Kompetenzen, bürgerschaftliches Engagement bis hin zur Förderung des Nachwuchses für die aktive Feuerwehr.

Das Jahr 2026 ist bereits wieder vollgepackt mit neuen Highlights – vom Kreiswanderpokal in Renquishausen bis zum Kreisjugendfeuerwehrzeltlager an der Tuttlinger Skihütte in Dürbheim anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kreisjugendfeuerwehr. Der bisherige Leiter Stefan Fink und sein Stellvertreter Julian Liebermann haben ihre Ämter an das neue Leitungsteam um Henry Mecherlein abgegeben.

Die Kinderfeuerwehr hat eine sehr gute Entwicklung der Mitgliederzahlen. 23 Jungs und sieben Mädchen wurden in 41 Vorbereitungs- und Kinderfeuerwehrdiensten von aktuell sechs ausgebildeten Jugendleitern unter Leitung von Sven Limberger und seinem Stellvertreter Tim Springer betreut. Sechs Kinder befinden sich momentan in der Warteschlange. Der Höhepunkt war 2025 die Abnahme des Kinderfunkens in Wehingen „vier Gruppen waren mit Feuer und Flamme dabei und haben mit Bravour bestanden“, so Sven Limberger.

Zahlreiche Beförderungen

Altersabteilung Von einem ruhigen Jahr mit wenig Aktivitäten und einem traurigen Abschluss, nämlich dem Tod des Abteilungsleiters Carlo Held, sprach der stellvertretende Leiter Georg Reinbold. 22 Jahre hatte Held die Altersabteilung mit viel Humor, aber auch dem notwendigen Ernst, wie Nils Obst betonte, geführt. Aktuell besteht die Altersabteilung aus 14 Feuerwehrkameraden sowie vier Ehefrauen verstorbener Kameraden.

Beförderungen Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler übernahm die Beförderungen. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Leam Gieringer, Thomas Ulmer, Martin Klein, Daniel Barbacariu, Jan-Eric Link und Henry Mecherlein. Hauptfeuerwehrfrau ist jetzt Corinna Kern und Löschmeisterin ist Hannah-Julia Multrus. Das komplette Führungsteam der Feuerwehr Trossingen Nils Obst (Kommandant), Jan Obst (erster stellvertretender Kommandant) und Jonathan Brodbeck (zweiter stellvertretender Kommandant) wurde zum Hauptbrandmeister befördert.