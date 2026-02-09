„Großartiges geleistet“: Feuerwehr Trossingen beweist Einsatzstärke

Bei der Jahreshauptversammlung gab es für die Einsatzkräfte viel Lob. Die Stadt Trossingen stattet die Feuerwehr auch in finanziell nicht einfachen Zeiten bestmöglichst aus.
Die Einsatzzahlen seien leicht rückläufig, doch die Feuerwehr Trossingen leiste Großartiges, so Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Die Zahl der Einsätze sei in 2025 leicht rückläufig gewesenen „aber es gab vier herausfordernde Großbrände“ und mit Blick auf ein Brandopfer Ende des Jahres „emotional belastende Einsätze“.