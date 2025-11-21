Großaktion gegen Glücksspiel: Stadt und Polizei beschlagnahmen in Kehl 70 illegale Automaten

Nach Hinweisen auf unerlaubtes Glücksspiel haben Polizeibeamte und KOD-Mitarbeiter illegale Geräte aus Gaststätten und Spielhallen entfernt.
Die Landespolizei und der kommunale Ordnungsdienst (KOD) haben in einer gemeinsamen Kontrollaktion illegale Spielautomaten vom Typ „Black Horse“ und „Slots“ beschlagnahmt. 70 solcher Geldspielgeräte waren bis vor wenigen Wochen von Gastronomen oder Spielhallenbetreibern in Kehl noch angemeldet gewesen. Nach der Kontrolle sind es laut Pressemitteilung des Offenburger Polizeipräsidiums nur noch vier Geräte.