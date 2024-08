3 Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi begutachtet den vermutlich zweitgrößten Rohdiamant der Welt, der in seinem Land entdeckt wurde. Der Edelstein ist etwa so groß wie eine Avocado und wiegt 2.492 Karat. Foto: Uncredited/AP/dpa

Wieder hat der kanadische Minenbetreiber Lucara einen massiven Diamanten entdeckt. Es könnte sich um den zweitgrößten Rohdiamanten der Welt handeln.









Gaborone - Er ist so groß wie eine Avocado und gilt als einer der größten Diamanten der Welt: In einer Mine in Botsuana ist ein enormer Rohdiamant gefunden worden. Das kanadische Bergbauunternehmen Lucara Diamond Corp, in dessen nordöstlicher Karowe-Mine der Edelstein entdeckt wurde, gab sein Gewicht mit 2.492 Karat an.