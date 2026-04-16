Groß-, Außen- und Einzelhandel: Verdi lehnt Einmalzahlungen als Tarifersatz im Handel ab

In diesen Tagen beginnt die nächste Tarifrunde im Handel für rund 5,2 Millionen Beschäftigte. Auf Einmalzahlungen statt echter Lohn- und Gehaltserhöhungen will sich die Gewerkschaft nicht einlassen.
Berlin - Einmalzahlungen als Ersatz für echte Entgelterhöhungen in den Tariftabellen will die Gewerkschaft Verdi bei den anstehenden Tarifverhandlungen im Handel nicht akzeptieren. Die Gewerkschaft bezieht sich damit unter anderem auf die kürzlich von der Bundesregierung beschlossene Entlastungsprämie, bei der Arbeitgeber ihren Beschäftigten bis zu 1.000 Euro steuerfrei auszahlen können.