In der Enztalhalle hat wieder Deutschlands größtes Tischtennis-Freizeitturnier stattgefunden. Das Interesse war so groß, dass alle Startplätze besetzt waren. Neben dem Sport stand auch das beste Kostüm im Mittelpunkt.

Überwältigend war die Resonanz bei Deutschlands größtem Tischtennisfreizeitturnier für Firmen und Vereine in der Enztalhalle in Calmbach. In Zweiermannschaften kämpften 72 Herrenmannschaften und 18 Damenteams aus der Region um die jeweilige Krone am Pingpong-Himmel.

„Mehr geht nicht, wir mussten etlichen Mannschaften absagen, die bei der Anmeldung zu spät waren. Dadurch haben sich tatsächlich schon vor dem Turnier einige Teams für das nächste Jahr angemeldet. Das ist krass,“ plauderte der zufriedene Organisator Christian Metzler aus dem Nähkästchen.

Kreative Namen

Kreativ waren wieder Mannschaftsnamen wie „Las Chiquitas“, „Duett im Quartett“, „Der Schreiner und sein Oberknaller“, „Ein Otter kommt selten allein“, „FC Bananenfahrradsatteleckballbrei“ und etliche mehr. Und ebenso originell kostümiert präsentierten sich die Teams.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es dabei eine deutliche Zunahme zu verzeichnen, da auch in dieser Kategorie wieder der Pokal für die unglaublichste Verkleidung errungen werden konnte.

Entsprechend bunt gestaltete sich das Treiben an den 21 Tischtennisplatten, wo so mancher Schweißtropfen nicht nur vom Spiel mit dem schnellen Plastikball, sondern auch vom zu umfangreichen Kostüm oder dem Besuch an der berühmten Pingpong-Bar in den Spielpausen herrührte.

Ex-DSDS-Kandidat outet sich als Tischtennis-Fan

Der Pforzheimer Sänger und Songwriter Daniel Munoz – manchen bekannt aus dem TV-Format „Deutschland sucht den Superstar“, an dem er 2005 teilnahm – outete sich, nachdem er den siebten Platz errungen hatte, als echter Fan des Pingpong-Spektakels in der Enztalhalle: „ Mein Kumpel Miguel Abreu und ich waren im letzten Jahr zum ersten Mal dabei. Wir hatten so viel Spaß, dass wir uns sofort wieder angemeldet haben. Ich arbeite im Augenblick sehr viel, da ist das Turnier ein super Ausgleich, es ist eine tolle Stimmung, stark organisiert.“ Die beiden, die als „Brad & The Pitt“ auftraten, haben sich bis in die Runde der besten 32 Teams gespielt, wo dann Endstation war.

Bei den Herren schafften es die Mannschaften „PINKRAIN“ mit Frank Weber und Roland Schütze, „Ruhepuls 180“ mit Andreas König und Andreas Kuhn-Fischer, „Thor(a) vom Quellenhof“ mit Ralf Schroth und Thomas Kappel und „Die Ahnungslosen“ mit Norbert Binz und Hartmut Mayer, ins Halbfinale.

Letztere waren als Titelverteidiger angetreten und holten sich im spannenden Finale erneut den Platz an der Sonne gegen die starken „Ruhepuls 180“. Somit sicherten sich die, gar nicht so Ahnungslosen von der Sportgruppe TT Stadt Sindelfingen, die heiß begehrte Trophäe.

Vorjahressiegerinnen nicht im Teilnehmerfeld

Bei den Damen war schon vor Beginn des Turniers klar, dass es ein neues Siegerteam geben würde, da die Vorjahressiegerinnen, die „Backhand Ladies“, nicht am Start waren. Entsprechend eifrig wurde um die Siegerpokale und die zugehörigen Gutscheine, an den Platten gekämpft.

Packende Halbfinals gab es zu bestaunen. Die „Trinkerbells“ mit Franziska Berweck und Sina Rommel hatten das Nachsehen gegen „ Alles für die Katz“ mit Annalena Neher und Muriel Dierl. Im zweiten Semifinale setzten sich die „Volleyballgirls zur Turnierleitung“ mit Maria Holstein und Hatice Yildrim-Kraut gegen das Team „Oma Ping und Opa Pong“ mit Heike Lohr und Sonja Metzler durch.

Begeisterte Fans

Den obersten Platz auf dem Siegertreppchen holten sich die beiden Calmbacherinnen der Mannschaft „ Alles für die Katz“, die sich von ihren zahlreichen begeisterten Fans feiern ließen.

Mit Spannung erwartet wurde die Entscheidung für das beste Kostüm des Abends. Dabei setzten sich die „Peaky Blinders“ Stefan Reichle und Nino Tischer durch, die schon im Vorjahr als „Vikings“ den größten Eindruck hinterließen.

Auf den zweiten Platz schafften es „Oma Ping und Opa Pong“ Heike Lohr und Sonja Metzler, die seit drei Jahren stets mit originellen Kostümen aufwarten. Platz Drei sicherte sich das Team „Rotkäppchen und ihre Wölfin“ Sabrina Theurer-Bott und Sarah Reichle.

Bis in die späte Nacht hinein wurde gemeinsam ausgelassen gefeiert und das eine oder andere Spiel bei einem leckeren Cocktail an der Pingpong-Bar analysiert.