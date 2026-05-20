Größtes Bauprojekt in Freiburg: Gemeinschaftsschule in Dietenbach soll 200 Millionen Euro kosten

In der Gemeinschaftsschule im neuen Stadtteil Dietenbach sollen einmal 1500 Schüler in den Klassenstufen 1 bis 13 unterrichtet werden.
Der neue Stadtteil Dietenbach im Freiburger Westen wird allmählich konkreter. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend grünes Licht für den Bau des neuen Schulkomplexes gegeben. Das Projekt wird Freiburgs bisher größtes Bauvorhaben mit Kosten von rund 200 Millionen Euro. „Der Schulcampus als erste und größte Hochbaumaßnahme wird eine Signalwirkung auf die künftige Entwicklung haben und steht sinnbildlich für unsere Ziele im neuen Stadtteil Dietenbach“, erklärt Baubürgermeister Martin Haag (parteilos).