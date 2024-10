1 Rundgang durch den Solarpark Haiterbach-Unterschwandorf mit geladenen Gästen und Stadträten Foto: Stadler

Die Einweihung des Solarparks Haiterbach-Unterschwandorf, stellvertretend für zwei in der Kuckucksstadt auf landwirtschaftlichen Flächen errichteten Photovoltaik-Anlagen, symbolisierte einen Tag für die Energiewende.









Auf einer Fläche von 23 Hektar oder umgerechnet 33 Fußballfeldern an den beiden Standorten Unterschwandorf und Blätschenschneider wurde in Haiterbach der bislang größte Solarpark des Landkreises Calw bereits am Jahresanfang in Betrieb genommen.