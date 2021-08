1 Die Stadtwerke Tübingen wollen eine Photovoltaikanlage auf den "Vogtäckern" in Sulzau bauen. (Symbolfoto) Foto: Stephan Leyk – stock.adobe.com

Die Stadtwerke Tübingen wollen eine Photovoltaikanlage auf den "Vogtäckern" in Sulzau bauen. Dies wäre bei einer Leistung von 15 Megawatt Peak (Mwp) der leistungsstärkste Solarpark in der Region. Das Projekt stellte Julian Klett dem Starzacher Gemeinderat vor.

Starzach - Die vorgesehene knapp 16 Hektar große Fläche für die Solarmodule befindet sich auf der Hochebene in der Umgebung des Schlosses Weitenburg. "Wir haben sie umfänglich geprüft", berichtete Klett. Die Fläche sei kein Schutzgebiet und liege so, dass sie vom Weg aus nicht einsehbar sei. "Unser Anliegen ist es, die Anlage in der Landschaft zu integrieren", erklärte er. Mit ihrer Leistung könnten 3740 Vierpersonenhaushalte mit Solarstrom versorgt werden.

Klett versicherte: Es finde keine Flächenversiegelung statt. Die Module würden auf Trägern montiert. Das lasse eine weitere landwirtschaftliche Nutzung durch die Beweidung von Schafen oder Ziegen zu. Außerdem entstehe eine Schutzzone für Flora und Fauna. Blühpflanzen, interessant für Imker, könnten wachsen, auch der Feldhamster könne sich ansiedeln. Die vorgesehene Betriebsdauer liege bei 30 Jahren, anschließend werde die Anlage vom Betreiber zurückgebaut. Die Stadtwerke hinterlegten dafür auch eine Bürgschaft.

Nicht alle sind begeistert von Projekt

Klett zählte mehrere Vorteile für die Kommune auf: Sie leiste damit einen Beitrag zum Klima- und Artenschutz. Mit dem Solarpark würde Starzach klimaneutral werden. Zudem profitiere die Gemeinde von Gewerbesteuereinnahmen sowie Pachteinnahmen für die Kabeltrasse. Starzach werde als die Toskana des Landkreises Tübingen bezeichnet: "Wo könnte ein Solarpark besser hin passen?"

Annerose Hartmann (BVS) zeigte sich jedoch nicht begeistert von dem Projekt, das ihrer Meinung nach keinesfalls im Sinne des Naturschutzes ist. Sie könne dem Vorhaben nicht zustimmen, "solange nicht jedes Hausdach und Nebengebäude eine Photovoltaikanlage oben drauf hat". Anlagen dieser Art sollten auch vorrangig auf Konversionsflächen – ehemals militärisch genutzten Grundstücken – gebaut werden. Acker und Wiesenflächen müssten für die Ernährung und Futtererzeugung bewirtschaftet werden. Das, räumte Klett ein, sei auch das Anliegen der Stadtwerke, allerdings gebe es in der Gegend keine Konversionsflächen und auch nicht genug Dachflächen.

Monika Obstfelder (BVS) wollte wissen, ob der Strom gespeichert werde könne und damit auch nachts zur Verfügung stehe. Klett versicherte, dass kein Strom "vernichtet" werde. Batteriespeicher könnten nachgerüstet werden.

Bis zu neun Millionen Euro

Die Kosten für den Solarpark schätzte er auf acht bis neun Millionen Euro. Die Anlage solle eingezäunt werden, aber so, dass Kleinsäuger noch reinkämen.

Bürgermeister Thomas Noé freute sich, bei einem solchen Vorhaben einen regionalen Partner zu haben. "Wir können nicht immer wegschauen", meinte er mit Blick auf den Klimawandel. Er kündigte gleich noch ein zweites Projekt zur Stromerzeugung an. Weil die vorhandene Windkraftanlage in Eckenweiler nicht aufgerüstet werden könne, sei ein Neubau geplant. Drei Standorte auf Starzacher, Eutinger und Rottenburger Gemarkung kämen dafür in Frage. Auf jeden Fall hätte das Windrad Auswirkungen auf Starzacher Gebiet. Ein Hauptthema werde das Vorkommen des Milans sein.

Mit dem Grundstückseigentümer sind sich die Stadtwerke bereits einig. Für die Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaikanlage in den "Vogtäckern" muss nun aber ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Dafür gab es im Gemeinderat eine Mehrheit von neun Ja-Stimmen. Annerose Hartmann und Manuel Faiß (beide BVS) waren dagegen, Iris Kieser enthielt sich. Noé konnte nach dem Beschluss Julian Klett von den Tübinger Stadtwerken mit den besten Grüßen an OB Boris Palmer verabschieden: "Wir unterstützen ihn nicht nur bei der Regionalstadtbahn", sagte er.