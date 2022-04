2 Abschied mit allen Ehren (von links): Jürgen Koch mit seiner Frau Marie Luise Koch, seinem Nachfolger als TSV-Vorsitzender Armin Schuler und Bürgermeister Oliver Schmid. Foto: Schreiber

In der Versammlung des TSV Geislingen wurde am Freitagabend der Wechsel vollzogen: Jürgen Koch gab nach 20 Jahren das Amts des Vorsitzenden ab, zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder Armin Schuler. Koch wurde mit allen Ehren verabschiedet.















Link kopiert

Geislingen - Kochs Bericht war, wie konnte es anders sein, geprägt von Corona. Der Sportbetrieb war von erheblichen Einschränkungen geprägt. Erfreulich gewesen sei im Jahr 2021 lediglich, dass der im Jahr 2020 ausgefallene Festakt zum 125-jährigen Bestehen des TSV Geislingen im September nachgeholt werden konnte. Koch bedankte sich in zum Abschluss bei seinen Mitstreitern der vergangenen 20 Jahre.

Finanzchef Dirk Wüstenmann berichtete über eine ordentliche Kassenlage. Jedoch stellte er fest, dass die Finanzbewegungen in den vergangenen zwei Jahren zusammen nicht mal annähernd das Niveau der Vorcoronajahre erreichten.

Alle Ämter besetzt

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist Armin Schuler, sein Stellvertreter ist Tobias Liebhardt. Für die Finanzen zeichnet weiterhin Dirk Wüstenmann verantwortlich, die beiden weiteren Vorstandsmitglieder sind Christoph Schlaich und Horst Müller. Die bereits in den Abteilungsversammlungen gewählten Abteilungsleiter wurden durch die Versammlung alle einstimmig bestätigt.

Zahlreiche Ehrungen

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche treue Mitglieder geehrt. Hendrik Rohm, Präsident des Sportkreises, überreichte bronzene Ehrennadeln des Sportkreises und des WLSB an Florian Strücker, Jürgen Renner, Christoph Stiller und Felix Klein – alle vier sind seit langen Jahren ihm Ehrenamt aktiv und tragende Säulen des TSV.

Für besondere Verdienste im TSV wurden zudem Linda Narr, Saskia Müsch, Jochen Stehle, Manuel Hauff, Thomas Weisser, Sascha Andresen, Felix Kohle, Wolfgang Lenz, Gerhard Koch, Angela Schmid und Markus Weiß mit der bronzenen Ehrennadel geehrt.

Peter Müller und Josef Bühler erhielten die silberne Ehrennadel. Beide waren über Jahrzehnte hinweg in der Fußball- und Leichtathletikabteilung aktiv und bei zahlreichen Veranstaltungen als Helfer tätig. Zudem wurden sie über den TSV hinaus bekannt als Küchenchefs bei den Leichathletik-Veranstaltungen, insbesondere beim Halbmarathon.

Seltene Auszeichnung für Fritz Schreijäg

Eine ganz seltene Ehrung, nämlich die goldene Ehrennadel, erhielt Fritz Schreijäg. Er war nicht nur lange Jahre der Trimm-Trab-Leiter in Geislingen, sondern engagierte sich als Trainer und als Mitglied im Hauptausschuss – und das insgesamt weit über 30 Jahre hinweg.

Neue Ehrenmitglieder

Die Ehrenmitgliedschaft zuerkannt bekamen Verena Schlaich, Inge Schlaich, Sabine Müller, Elke Lang, Paul Burkowski, Karl-Heinz Müller, Bernd Schlaich, Karl-Heinz Schmid, Roland Ginter, Max Mesam, Wolfgang Renz, Franz Schweizer, Armin Kunz, Guido Amann, Manfred Schädle, Erich Haug, Joachim Staiger, Ulrike Renner, Ekkehard Gulde, Claudia Jäger und, Doris Knaisch.

Schuler würdigt Kochs Verdienste

Der erste Antrag der neuen Vorstandschaft wurde sogleich positiv beschieden: Der bisherige Vorsitzende Jürgen Koch wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Armin Schuler würdigte dessen Verdienste um den Vereine und nannte einige Höhepunkte: etwa den Umbau des Allwetterplatzes in einen Kunstrasenplatz, den Umbau der TSV-Halle in Zusammenarbeit mit der Stadt, die Modernisierung des Leichtathletikhauses und die Renovierung der Leichtathletikanlagen. Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid sagte in Richtung von Jürgen Koch: "Sie haben in den letzten 20 Jahren den TSV geprägt und als Vorsitzender des größten Geislinger Vereins auch die gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinde mit gestaltet." Koch wünschte der neuen Vorstandschaft für die zukünftigen Aufgaben ein glückliches Händchen und frohes Schaffen zum Wohle des Vereins.