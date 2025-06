Größter Erfolg des Vereins: SV Niederschopfheim schnappt sich die Meisterschaft in der Landesliga

Landesliga: SV Niederschopfheim - FV Schutterwald 4:0 (2:0). Der SV Niederschopfheim hat es geschafft. Dank eines überzeugenden 4:0-Heimerfolgs gegen den FV Schutterwald hat sich die junge Mannschaft von Coach Jan Herdrich den Meistertitel und somit den Aufstieg in die Verbandsliga gesichert. Es ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte und somit der verdiente Lohn nach einer überragenden Saison der Hohberger.

Zu Beginn der Partie waren die Gastgeber ein wenig nervös und es war den Spielern anzumerken, welch Druck doch auf ihren Schultern lastete. Doch im Verlauf der ersten Halbzeit kam der SVN immer besser ins Spiel und hatte die ersten Gelegenheiten. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang dann schon die Vorentscheidung der Partie. Mit einem Doppelschlag gingen die Gastgeber mit 2:0 in Führung und hatten so schon zur Pause den Heimsieg fast gesichert.

Lesen Sie auch

In der zweiten Hälfte hatte der SVN dann die komplette Spielkontrolle. Getragen vom Ergebnis und auch von den vielen Zuschauern erspielte sich das Team viele Torchancen und nutzte letztlich auch zwei, um das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe zu schrauben. Kurz vor Abpfiff der Partie begannen dann schon die Feierlichkeiten und spätestens mit dem Schlusspfiff kannte die Freude keine Grenzen mehr. Spieler und Fans lagen sich in den Armen und feierten die verdiente Meisterschaft.

Ergebnis langer und harter Trainingsarbeit

Mit teils grandiosem Fußball hat der SVN überrascht und den hoch gehandelten anderen Meisterschaftskandidaten ein Schnippchen geschlagen. Die Meisterschaft des SVN ist nicht nur verdient, sondern auch das Ergebnis langer und harter Trainerarbeit.

Der Coach war nach dem Schlusspfiff mehr als glücklich. „Wir haben es geschafft. Es ist der grandiose Abschluss einer tollen Saison der Jungs und sie haben es sich mehr als verdient, den Meistertitel heute zu erringen. Wir haben ein wenig schwer ins Spiel gefunden und es war den Jungs anzumerken, was heute auf dem Spiel stand. Doch spätestens mit dem Doppelpack vor der Pause hatten wir das Spiel unter Kontrolle“, freute sich Herdrich. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns phasenweise sogar in einen Rausch gespielt und das Ergebnis geht am Ende auch in der Höhe in Ordnung. Jetzt sind wir alle überglücklich, schon am vorletzten Spieltag den entscheidenden Sieg gelandet zu haben und uns nicht auf ein Endspiel am kommenden Wochenende gegen Mörsch einlassen zu müssen“, so der Coach weiter.

Herdrich war für die Unterstützung dankbar. „Die Fans waren heute erneut grandios und haben uns durch das Spiel getragen. Schon die ganze Saison standen sie hinter uns wie ein zwölfter Mann. Das hat uns immer beflügelt. Jetzt können und wollen wir erst einmal feiern und die Tage genießen. Dies haben sich die Jungs und der Verein verdient nach einer so langen und am Ende grandiosen Saison“, so der Trainer.

SV Niederschopfheim: Süme; Wagner, Daffeh (74. Mayer), L. Leidinger (67. Möschle), Prieto (80. R. Leidinger), Schaub, Schmider (86. Müller), Gerasch (73. Oschwald), Götz, Wieckenberg, Weingart.

Tore: 1:0 Weingart (42.), 2:0 Prieto (43.), 3:0 Weingart (60.), 4:0 L. Leidinger (63.).