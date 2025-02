Größter Batzen fließt in die Halle: Mahlberg hat seinen Haushalt verabschiedet

1 Die größte Investition der Stadt Mahlberg 2025 ist die Sanierung der Mehrzweckhalle Orschweier. Was dem Haushalt aber wirklich zu schaffen mache, seien die vielen von Bund und Land aufgebürdeten Pflichtaufgaben, erklärt Bürgermeister Dietmar Benz. Foto: Decoux

Die Stadt Mahlberg ist im ordentlichen Haushalt seit April 2020 schuldenfrei. Daran wird sich auch 2025 nichts ändern – jedoch ist ein Griff in das Ersparte nötig. Dieses wird sich von 8,3 Millionen auf 6,8 Millionen Euro reduzieren.









Dass Mahlberg auch bis zum Ende des Jahres 2025 schuldenfrei bleiben kann, liegt einmal an den schwarzen Zahlen im Sparbuch, zum anderen ist es auch dem Augenmaß geschuldet, das Gemeinderat und Verwaltung in zwei öffentlichen und zwei Haushaltsberatungen hinter verschlossenen Türen an den Tag gelegt hatten. In den Haushalt 2025 sind lediglich Maßnahmen mit einer hohen Priorität aufgenommen worden, die im laufenden Jahr zwingend umgesetzt werden müssen. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am Montag den Haushaltsplan 2025 mit einem Fehlbetrag von 219 000 Euro einstimmig beschlossen.