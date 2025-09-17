Größte Operation in Brasilien: Illegaler Wildtierhandel in Rio: Polizei befreit Exoten

Über 700 Tiere werden bei der bislang größten Tierrazzia Brasiliens gerettet. Dazu zählen Affen und Papageien. Der Handel bedroht die Artenvielfalt - für die organisierte Kriminalität ist er lukrativ.
Rio de Janeiro - Die Polizei in Rio de Janeiro hat bei der bislang "größten Operation gegen illegalen Tierhandel in Brasilien" über 700 Wildtiere gerettet. "Es handelt sich um eine stille Ausrottung unserer Fauna, ein Verbrechen, das Ökosysteme zerstört und die Artenvielfalt Brasiliens bedroht", sagte Bernardo Rossi, Umweltsekretär des Bundesstaates Rio.