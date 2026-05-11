Größte Messe in Basel: An der Fantasy Basel kommen Gamer und Cosplayer auf ihre Kosten

Die Fantasy Basel, die größte Schweizer Comic Con, findet dieses Jahr vom 14. bis 16. Mai in den Basler Messehallen statt.
Dieses Jahr lockt die Fantasy Basel mit mehr als 850 Ständen, acht Bühnen und 45 Stargästen aus verschiedenen Unterhaltungsbereichen. Vor allem Fans von Fantasy-Games können sich über das Gäste-Line-up freuen. Denn dieses Jahr kommen Samantha Béart und Tim Downie nach Basel, die im preisgekrönten Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ (Larian Studios, 2023) den Charakteren Karlach und Gale ihre Stimmen geliehen haben.