1 Trump bringt zwei Länder in der Grönland-Debatte ins Spiel (Archivbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa Vor Monaten hatte der US-Präsident Besitzansprüche an Grönland gestellt. Jetzt bringt er die Debatte erneut auf - und nennt zwei Länder in dem Kontext.







Washington - Präsident Donald Trump hat in der Debatte um umstrittene Besitzansprüche der USA an Grönland eine Verbindung zu Russland und China hergestellt. Auf die Frage von Journalisten zu dem am Vortag ernannten Sondergesandten der USA für die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik sagte der Republikaner: Wenn man sich Grönland entlang der Küste anschaue, sehe man überall russische und chinesische Schiffe. "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit." Es gehe nicht um Mineralien oder Öl, davon habe die USA selbst genug.