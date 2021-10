1 Die Fusionswelle bei den Volksbanken scheint nicht aufzuhalten. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Fusionswelle bei den Volksbanken scheint nicht aufzuhalten. Nach dem Zusammenschluss der Geldhäuser in Villingen-Schwenningen und Offenburg voriges Jahr wollen nun auch die Volksbanken Pforzheim und Karlsruhe verschmelzen.















Pforzheim/Villingen-Schwenningen/Offenburg - Es ist ein Paukenschlag in der Finanzbranche: Am Dienstag verkündeten Vertreter von Volksbank Pforzheim, Volksbank Karlsruhe Baden-Baden und der VR-Bank Enz plus, dass sie zum 1. Januar 2022 fusionieren wollen. Wenn alle Vertreterversammlungen zustimmen, entstünde so auf einen Schlag die größte genossenschaftliche Bank in Baden-Württemberg und nach Berlin und Frankfurt deutschlandweit die drittgrößte Regionalbank im Verbund der Genossenschaftsbanken.

Als "Herausforderung, aber auch als große Chance", sieht Jürgen Zachmann, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Pforzheim, die Fusion der drei Banken. Bereits seit Juni befanden sich die VR-Bank Enz plus mit ihrem Schwerpunkt im Enzkreis und die erst kürzlich zur Volksbank Karlsruhe Baden-Baden verschmolzene Bank aus der badischen Großstadt in Gesprächen zur Fusion. Hierüber werden die Vertreterversammlungen der Banken im November abstimmen. Am Montag machte auch der Aufsichtsrat der Pforzheimer Bank den Weg frei für Fusionsgespräche. Derzeit ist geplant, dass darüber die Vertreterversammlungen der Banken am 18. und 19. Mai 2022 entscheiden – der Beschluss soll dann rückwirkend zum 1. Januar 2022 gefasst werden.

Wenn es nach dem Willen aller Vorstände geht, entsteht so "eine große Bank, aber keine Großbank", wie es Matthias Hümpfner, Vorstandsmitglied der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden ausdrückte. Durchaus beeindruckend klingen die Zahlen der neu entstehenden Bank: rund 11 Mrd. Euro Bilanzsumme, 1,03 Mrd. Euro Eigenmittel, 1400 Mitarbeiter, 172 000 Mitglieder und 380 000 Kunden im Bereich von Bad Wildbad im Nordschwarzwald bis hinunter ins Rheintal.

Neuer gemeinsamer Sitz soll in Karlsruhe sein

Ideal sei, dass die jeweiligen Geschäftsgebiete unmittelbar aneinandergrenzen und sich ergänzen. Gerade der Mittelstand könne profitieren, meint Jürgen Wankmüller, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Enz plus. Er sieht zudem nur positive Auswirkungen für die Kunden. Man werde weiterhin in der Fläche präsent sein und könne aber durch die neue wirtschaftliche Stärke den Kunden mehr Sicherheit bieten. Fusionsbedingte Kündigungen schlossen sie aus.

Die drei Vorstände sind sich einig: Die Megatrends Digitalisierung und demografischer Wandel wirken sich erheblich auf die Bankenwelt aus. Dazu komme die anhaltende Niedrigzinsphase und die zunehmende Regulatorik. Zudem habe Corona vieles dramatisch verändert. Deshalb gelte es nun, diese Herausforderungen "selbstbestimmt und aktiv aus einer Position der Stärke heraus anzugehen".

Übernehmende Bank werde aller Voraussicht nach die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden sein, juristischer Sitz in Karlsruhe. Die neue Bank soll künftig von einem insgesamt sechsköpfigen Vorstand geführt werden. Mit Zachmann und Wankmüller werden dann zwei der Architekten der Fusion nicht mehr dabei sein. Sie gehen im nächsten Jahr in den Ruhestand. Der Name der neuen Bank steht noch nicht fest.

Erst Anfang Oktober gaben die Volksbank Tübingen und die Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg bekannt, dass sie fusionieren wollen. Damit wolle man dem Veränderungsprozess in der Branche begegnen, hieß es. Steigende gesetzliche und regulatorische Anforderungen, das anhaltend niedrige Zinsniveau, wie auch das veränderte Kundenverhalten mit zunehmender Digitalisierung forderten die Banken sowohl geschäftspolitisch als auch strategisch heraus, teilten die Banken mit.

Fusionen haben nicht nur regionale Aspekte

Vor einem Jahr hatte es einen bundesweit stark beachteten Zusammenschluss anderer Volksbanken gegeben. Kreditinstitute im Rheintal und im Schwarzwald fusionierten und katapultierten sich damit von der Größe her gleich nach ganz weit oben im Land: die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau (Villingen-Schwenningen) und die Volksbank in der Ortenau (Offenburg). Das verblüffte, denn beide Bankgebiete grenzten räumlich nicht direkt aneinander, wie sonst üblich. Dies zeigte, dass solche Fusionen nicht nur regionale Aspekte haben, sondern auch mit Distanz wirtschaftlich Sinn machen können.

Diese Verbrüderung zündete trotz der Corona-Krise mächtig: 2020 schraubte die neue "Volksbank – die Gestalterbank", wie sich das Institut selbst nennt, bei der Bilanzsumme auf Nummer eins unter den baden-württembergischen Volksbanken. Ein Plus von 11,5 Prozent sorgte voriges Jahr für eine Bilanzsumme von 9,1 Milliarden Euro – und damit ließ diese Volksbank die bislang größte im Land in Stuttgart hinter sich. Sie zählt nun sogar zu den fünf größten Volksbanken in Deutschland.

Die Villingen-Schwenninger Volksbank hatte sich bereits vor knapp zehn Jahren weiter ausgedehnt und die Volksbank Hegau (Singen) geschluckt. Andere Volksbanken verfolgen diese Zusammenschlüsse mit Interesse, bleiben aber eigenständig. Wie etwa die Volksbank Lahr, die über den Zusammenschluss von Villingen mit der Nachbarbank in Offenburg zwar informiert worden war, einen Einstieg aber abgewunken hatte.