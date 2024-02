Mann verschanzt sich in Gebäude am Nürburgring – und stellt sich freiwillig

1 Am Nürburgring kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz. Foto: dpa/Jens Büttner

Ein Mann verschanzt sich in einem Gebäude am legendären Nürburgring in der Eifel. Hintergründe oder Details sind völlig unklar. Dennoch kann die Polizei Entwarnung geben.









Ein Mann, der sich am Donnerstag in einem Gebäude am Nürburgring verschanzt hatte, hat sich freiwillig ergeben. „Die Lage ist beendet“, sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz am Donnerstagvormittag. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden. Verletzt wurde demnach niemand.