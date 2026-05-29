Größerer Hagel möglich: Am Sonntag drohen Unwetter im Schwarzwald-Baar-Kreis

Das sommerliche Wetter startet rund ums Wochenende noch einmal durch – am Sonntagnachmittag könnte es aber abrupt enden. Dann drohen im Schwarzwald-Baar-Kreis Unwetter.

Gute Nachrichten für Sonnenanbeter: Nach der aktuellen Prognose des Wetterdienstes Südwest-Wetter setzt sich das sommerliche Wetter im Schwarzwald-Baar-Kreis zunächst fort. Verantwortlich dafür ist Hoch Boris, das seinen Schwerpunkt inzwischen direkt über Deutschland hat und für viel Sonnenschein sowie weitgehend störungsfreies Wetter sorgt.

Am Freitag werden demnach Höchstwerte von 26 bis 28 Grad erreicht. Der Himmel präsentiert sich über weite Strecken nahezu wolkenlos, Niederschläge werden nicht erwartet. Erst gegen Abend ziehen im Vorfeld eines Tiefdruckgebiets über Frankreich einige Schleierwolken auf.

Sonntag schwülwarmes Wetter

Auch für Samstag prognostizieren die Meteorologen von Südwest-Wetter freundliches Wetter. Zwar können zeitweise mehr Wolken über die Region ziehen, örtlich ist auch stärkere Bewölkung möglich. Nach derzeitigem Stand bleibt es aber trocken. Die Temperaturen steigen erneut auf sommerliche 26 bis 28 Grad.

Für Sonntag weist Südwest-Wetter allerdings auf eine deutlich veränderte Wetterlage hin. Zunächst soll sich das Wetter noch freundlich bis wolkig und trocken zeigen. Im Laufe des Nachmittags nimmt nach Einschätzung der Meteorologen jedoch die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter bei schwülwarmen 25 bis 27 Grad deutlich zu.

Bereitschaft des Hagelfliegers prognostiziert

Dabei warnt Südwest-Wetter bereits jetzt vor einer möglichen lokalen Unwetterlage. Demnach könnten kräftige Gewitter mit Starkregen und schweren Sturmböen auftreten – auch größerer Hagel sei „sehr wahrscheinlich“. Die Hagelabwehr Südwest wird deshalb bereits jetzt auf eine Bereitschaft des Hagelfliegers vorbereitet.

Am Abend sind laut der aktuellen Prognose weitere Schauer möglich. Die Gewitter sollen dann aber allmählich an Intensität verlieren.

Wer über mögliche Änderungen der Wetterlage sowie über eine eventuelle Hagelflieger-Bereitschaft informiert werden möchte, kann den kostenlosen Hagelflieger-Push unserer Redaktion abonnieren. Sobald der Hagelflieger in die Luft geht, werden Leser darüber informiert. In einem Liveblog gibt es zudem weitere Informationen rund um den Einsatz des Hagelfliegers und zur möglichen Unwetterlage.