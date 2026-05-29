Größerer Hagel möglich: Am Sonntag drohen Unwetter im Schwarzwald-Baar-Kreis

Das sommerliche Wetter startet rund ums Wochenende noch einmal durch – am Sonntagnachmittag könnte es aber abrupt enden. Dann drohen im Schwarzwald-Baar-Kreis Unwetter.
Gute Nachrichten für Sonnenanbeter: Nach der aktuellen Prognose des Wetterdienstes Südwest-Wetter setzt sich das sommerliche Wetter im Schwarzwald-Baar-Kreis zunächst fort. Verantwortlich dafür ist Hoch Boris, das seinen Schwerpunkt inzwischen direkt über Deutschland hat und für viel Sonnenschein sowie weitgehend störungsfreies Wetter sorgt.