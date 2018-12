Grömbach Zuwachs bei Energieagentur

Grömbach. Am Mittwoch wurde dies laut Mitteilung der Energieagentur in einer Sitzung im Technischen Rathaus in Freudenstadt im Beisein der bestehenden Beteiligten notariell beurkundet: Die Gemeinde Grömbach mit ihren 612 Einwohnern tritt der gemeinnützigen GmbH als Gesellschafter bei.

"Gerade wir als kleine Gemeinde sehen zahlreiche Vorteile, die sich durch die Mitgliedschaft ergeben", wird Armin Pioch, seit 2016 Bürgermeister in Grömbach, in der Pressemitteilung zitiert. "Die Anforderungen an die Energieeffizienz und die Fördermöglichkeiten sind kompliziert, und die Bürger können nun durch die Mitgliedschaft vom Know-how der Profis der Energieagentur profitieren. Außerdem können wir die Energiewende in Grömbach allein nicht schaffen. Mir ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde direkt dabei sind – und nicht erst einmal abwarten. Der Beitritt zur Energieagentur ist da nur der logische Schritt."

Neunte Kommune